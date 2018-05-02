Чешский певец Миколаш Йозеф, который представит свою страну на международном конкурсе Евровидение-2018, получил серьезную травму во время репетиций. Медики срочно госпитализировали звезду.

Об этом певец сообщил на странице в Instagram.

"Я могу подтвердить, что получил травму во время репетиции, и ситуация ухудшилась через несколько часов. Я даже не могу ходить", - рассказал Миколаш Йозеф.

Фото: instagram.com

Сейчас артист находится в госпитале. Медики не комментируют состояние его здоровья, а сам Миколаш Йозеф рассказывает, что продолжается диагностика. Несмотря на травму чешский певец намерен выступить при любых условиях.

"Мы ждем ответа врачей, сделали снимки, чтобы они подтвердили, что позвоночник в порядке и выступление не станет риском для моего здоровья. Как я сказал вчера, сделаю это, несмотря на ни что. Мы так много работали в последние месяцы, что отказаться от конкурса я не смогу", - добавил Миколаш Йозеф.

Фото: ahaonline.cz

Как известно, песенный конкурс стартует 8 мая в Лиссабоне. Букмекеры уже сделали несколько прогнозов относительно результатов Евровидения-2018. Согласно последним данным, эксперты считают, что победу на конкурсе получит яркая Нетта Барзилай из Израиля. Второе место займет представитель Эстонии - певица Элина Нечаева, а бронзу получит Миколаш Йозеф.

Как сообщала "Страна", в финале Евровидения выступит известная украинская певица.

Ранее Melovin показал официальный клип для конкурса в Лиссабоне.

Также стал известен состав жюри "Евровидения 2018" от Украины.