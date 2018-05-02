Польскому журналисту Томашу Мацейчуку, известному антироссийскими взглядами, до 10 апреля 2048 года запрещен въезд в Россию.

Об этом сказано в уведомлении Отряда пограничного контроля в аэропорту Домодедово, копию которого опубликовал сам Мацейчук в соцсети.

В документе отмечено, что Мацейчук предупрежден об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы России.

Фото: vk.com/tomekpl

Фото: vk.com/tomekpl

Мацейчук как волонтер, с 2014 поддерживал Евромайдан, затем представлял фонд "Открытый диалог" в АТО, участвовал в российских политшоу. Получил известность после участия в осквернении кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес России.

Ранее "Страна" сообщала, что кого из западных журналистов не пускали в Украину.

Также в эфире НТВ произошла драка с поляком при участии украинской журналистки.