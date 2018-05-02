Польскому репортеру Мацейчуку на 30 лет запретили въезжать в Россию
Польскому журналисту Томашу Мацейчуку, известному антироссийскими взглядами, до 10 апреля 2048 года запрещен въезд в Россию.
Об этом сказано в уведомлении Отряда пограничного контроля в аэропорту Домодедово, копию которого опубликовал сам Мацейчук в соцсети.
В документе отмечено, что Мацейчук предупрежден об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы России.
Фото: vk.com/tomekpl
Фото: vk.com/tomekpl
Мацейчук как волонтер, с 2014 поддерживал Евромайдан, затем представлял фонд "Открытый диалог" в АТО, участвовал в российских политшоу. Получил известность после участия в осквернении кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес России.
Ранее "Страна" сообщала, что кого из западных журналистов не пускали в Украину.
Также в эфире НТВ произошла драка с поляком при участии украинской журналистки.