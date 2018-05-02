Украина должна применять противотанковые комплексы Javelin с целью самообороны. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Укринформ.

"Мы с самого начала четко высказались, что Javelin - это оборонительное оружие и оно должно применяться Украиной для самообороны", - сказал Митчелл.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму порядка 47 миллионов долларов.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, которые заходят на посадку.

Как сообщала "Страна", ранее на том же брифинге Уэсс Митчелл заявил, что в США ищут пути как согласовать введение миротворцев на Донбассе с принципами ООН.

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