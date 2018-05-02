В Одессе, в день четвертой годовщины трагедии 2 мая, полиция обнаружила гранату в сумке у мужчины, который находился возле места следования колонны радикалов.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Одесской области.

"Был обнаружен мужчина, который находился на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша "Украинского порядка". В ходе проверки указанного лица, с целью установления его личности и поверхностного осмотра, у него была обнаружена сумка черного цвета, в которой находился предмет, внешне похожий на гранату", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан, его личность устанавливается. Одной из версий действий задержанного является совершение в отношении участников марша противоправных действий.

Отметим, что сегодня в Одессе к годовщине трагических событий 2 мая проходят "Марш украинского порядка", и два марша памяти погибших - с проукраинскими и пророссийскими взглядами. Маршруты шествия националистических организаций не пересекаются с пророссийскими.

Во время памятных мероприятий не обошлось без столкновений. У входа на Куликово поле произошла драка. Полиция задержала троих участников столкновений и доставила их в райотдел. Начато уголовное производство по ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно.

Ранее "Страна" сообщала, что погранслужба не пропустила в Одессу журналистов из Италии, Чехии и России.

Также "праздник" ,"триумф" и "день святого крематория". Как радикалы в соцсетях радуются трагедии в Одессе.