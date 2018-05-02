Антон Геращенко разместил в своем Facebook видеозапись начала конфликта чеченцев с Мустафой Наемом в центре Киева на Бессарабской площади.

В видео продолжительностью в 10 минут видно, что две машины перегородили проезд по двум полосам возле "Арена-сити" и вокруг них ходят люди, которые вероятно, ведут переговоры по телефону. В конце видеоотрывка видно, как к машинам подъезжает автомобиль Мустафы Найема.

"Думаю, что это видео начала подготовки к нападению на Мустафу Найема поможет следствию установить истину", - написал Антон Геращенко.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Ранее мы показывали видео самого момента драки, во время которой пять чеченцев избили нардепа Найема в центре Киева.

Как сообщала "Страна", Суд отпустил под домашний арест первого чеченца, который дрался с Найемом

А чеченец Саитов рассказал, что учится в КПИЮ не понимает по-украински и заявил, что вообще не бил Найема