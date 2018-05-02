Украина введет новые санкции против Российской Федерации из-за применения химического оружия в центре Европы и незаконных выборов в Крыму.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает сайт президента.

"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся в координации с санкциями США против граждан и юридических лиц РФ, они связаны как с применением химического оружия в центре Европы Российской Федерацией - в Великобритании, так и с проведением незаконных "выборов" президента на территории аннексированного Крыма. К подготовке этих проектов приложили усилия СБУ, МВД, правительство, часть предложений мы доработали в рабочем порядке", - заявил Порошенко.

Он отметил, что по просьбе ряда министров секретарь СНБО доработает и, по итогам обсуждения и предложений, сформирует окончательный документ.

Кроме того, глава государства добавил, что на заседании СНБО будет рассматриваться и продление существующих санкций против РФ.

"Первое решение - это продление санкций, которые были ведены за аннексию Крыма, агрессию РФ против Украины. Я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции четко синхронизированы с нашими партнерами из ЕС, США, всей глобальной проукраинской коалицией и связаны с невыполнением РФ общей позиции, неимплементацией минских соглашений, отсутствием реального прекращения огня. Ситуация на фронте, это никакой не замороженный конфликт. Я призываю к решительности наших действий и они заключаются не только в санкциях, которые сейчас нами должны быть приняты, а и в начале операции объединенных сил. Мы кардинально изменили формат украинской реакции по защите каждого клочка украинской земли", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС анонсировали санкции против 5 человек, ответственных за проведение президентских выборов в аннексированном Крыму.

Также заседание СНБО по новым санкциям против РФ перенесли во второй раз.