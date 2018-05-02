На новых выборах премьер-министра Армении правящая Республиканская партия поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов.

Об этом заявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, передает "Интерфакс".

"Республиканская партия не выдвинет своего кандидата. Республиканская партия поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов", - сказал он.

Три фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже заявили, что поддержат лидера протестного движения Никола Пашиняна. Их голосов хватит, чтобы вновь внести кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

Багдасарян призвал сторонников оппозиции прекратить блокирование автодорог и вернуться в конституционное поле.

Накануне, 1 мая, депутаты Республиканской партии отказались поддержать Пашиняна. 56 депутатов высказались против при 45 голосах - "за". Новое голосование назначено на 8 мая. Если парламент не сможет выбрать премьер-министра со второго раза, то он будет распущен и назначены досрочные выборы депутатов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Армении остановились все железные дороги. Оппозиция блокирует пути.

Также в Армении протестующие блокируют железную дорогу, трассы и министерства.