В США ищут пути для введения миротворческой миссии на неподконтрольную территорию Донбасса, заявляет помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Мы ищем подходы, которые бы базировались на подходах Организации объединенных наций, это что касается миротворческих операций", - сказал он журналистам в среду 2 мая в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает "Интерфакс- Украина"

При этом Митчелл подчеркнул, что США не хотят, чтобы эти усилия были потрачены впустую и использованы Россией для прикрытия своих действий на Донбассе.

"Двери в этом направлении открыты, и выбор за Путиным, и пока он не выберет мир, не встанет на сторону мира, мы и далее будем делать все, чтобы стоимость всех действий, которые совершает Россия, становилась все дороже и дороже для нее", - подчеркнул помощник госсекретаря США. 

Он напомнил, что США четко заявили, что на Донбассе "речь идет о войне".

Он также напомнил, что условием для смягчения санкций для России является вывод российского оружия с Донбасса. 

"Мы заявляли, что военное или какое бы то ни было иное вмешательство России в дела Украины неприемлемо, и если это будет продолжаться, мы и далее будем вводить санкции ", - заявил американский дипломат.

Как сообщала "Страна", Турция поддержала введение миротворцев на Донбасс.

Мы сообщали, что согласно соцопросов более половины украинцев поддерживают размещение миротворцев ООН на линии фронта.

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