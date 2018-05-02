В Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Об этом пишет американское издание The New York Times, объясняя это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и лишится как финансовой поддержки США, так и поставок американского оружия.

Издание отмечает, что в США против Манафорта ведется судебное расследование по обвинению в отмывании денег и финансовом мошенничестве в процессе десятилетнего консультирования украинской партии ("Партия регионов" экс-президента Виктора Януковича – Прим. Ред.).

В то же время, в Украине расследуют четыре дела, в которых фигурирует Манафорт, но главный прокурор фактически заморозил их.

"Случаи слишком чувствительны для правительства, которое глубоко полагается на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов и остро осознает отвращение Трампа к расследованию со стороны спецпрокурора ФБР Мюллера о возможном сговоре между Россией и его кампанией", – говорится в статье.

Автор Эндрю Крамер отмечает, что решение прекратить расследование антикоррупционный прокурор принял "в деликатный момент для Украины", когда администрация Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.

"Госдепартамент выдал лицензию на вывоз ракеты 22 декабря, а 2 марта Пентагон объявил окончательное одобрение продажи 210 Javelin и 35 пусковых установок. Приказ прекратить расследования относительно Манафорта пришел в начале апреля", - говорится в статье.

В отношении Манафорта велись расследования, которые касались консультаций для экс-президента Януковича и его "Партии регионов", а также их оплаты.

В апрельском приказе относительно Манафорта говорилось, что прокуратура не закрывает эти 4 дела, но был приказ, который запретил руководителю департамента спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку выдавать повестку для получения показаний или опроса свидетелей.

"У нас нет полномочий продолжать наше расследование", - сказал Горбатюк в интервью.

Еще одно дело касалось бывшего главы комитета Верховной Рады по внешним связям Виталия Калюжного, который подписал 9 из 22 указов партии о выплате на сумму $ 12,5 млн предназначенных Манафорту.

Два других дела рассматривали относительно юридической компании Skadden Arps. Она с участием Манафорта составила доклад в доказательство "вины" главного политического соперника Януковича Юлии Тимошенко.

За два месяца до того, как украинские власти заморозили дела, Горбатюк обратился к офису американского спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в последние президентские выборы США, с официальным предложением о сотрудничестве, обмене доказательствами и выводами.

Горбатюк сказал, что он отправил письмо в январе и не получил ответа, но теперь предложение было бы спорным, поскольку он лишился полномочий для расследования.

NYT отмечает также, что Украина дала сбежать бывшему представителю Манафорта в Киеве Константину Килимнику, не осудив его, - и он теперь в России.

Издание приводит слова представителя Украины в ПАСЕ Владимира Арьева: "Мы всячески избегаем раздражения ведущих американских чиновников. Мы не должны испортить отношения с администрацией".

Издание полагает, что получение американских ракет важно для Киева и Петра Порошенко. Однако комментария от Администрации президента NYT не получил.

Как сообщалось, Манафорт не признал себя виновным по предыдущему заключению расследования вмешательства России в выборы в США и предстанет перед судом по этому делу в сентябре.

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Ранее "Страна" сообщала, что Манафорт не знал, что из предвыборной программы Республиканской партии убрали пункт о военной помощи Украине.

Также спецпрокурор Мюллер расследует крупное пожертвование Пинчука в фонд Трампа.