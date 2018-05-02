Судья Шевченковского райсуда отправила под круглосуточный домашний арест до 30 июня первого подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Ахмеда Саитова.

Таким образом суд отказал прокурору, который требовал взятия под стражу.

Об этом стало известно на заседании Шевченковского суда Киева, который сегодня рассматривает избрание меры пресечения для трех чеченцев, вступивших в драку с Найемом в центре Киева.

Саитов говорит, что не участвовал в избиении и ссылается на записи камер видеонаблюдения.

Напомним, инцидент с избиением Найема случился в результате конфликтной ситуации на дороге. На перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком автомобиль нардепа подрезали люди на "Гелендвагене". Перепалка закончилась дракой. Найему разбили челюсть, в больнице его прооперировали.

Прокуратура просит для троих обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Действия нападающих квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что "Мустафе стало хуже и он находится в больнице", - брат нардепа Найема.

Также в Шевченковском райсуде Киева пройдут заседания еще по двум чеченцам, избившим нардепа Найема.