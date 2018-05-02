Министра инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, как его пытались разыграть пранкеры, позвонив по телефону в приемную.

Подробности неудачного розыгрыша он разместил в Facebook.

"Набирает приемную "помощник Артема Сытника": "Господин Сытник хотел бы пообщаться с министром". Приемная соединяет.

-Алльо, етаа Сытник.

- Добрый день, какой Сытник?



- Артьоом Сиитниик, НАБУ.



- Простите, но советую Вам поработать над голосом и изменить язык общения, Артем Сытник разговаривает на украинском.



Бросили трубку... Жаль, так и не узнал, что хотел Игорь Валерьевич. В ожидании нового сезона "Гаспадина народа", - написал Омелян.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Как сообщала "Страна", пранкер Лексус, который разыгрывал Порошенко, прокомментировал пленки Онищенко.

Мы писали, что в СБУ ответили России на просьбу выдачи пранкера Вольнова России.

Ранее стало известно, что девушка, которая в Мелитополе написала на легковушке "Я беременна", оказалась пранкером.