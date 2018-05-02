Государственная пограничная служба не пустила в Украину журналистов из Италии, Чехии и России для освещения годовщины событий в Одессе 2 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"В течение только 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украине "освещать" события 2 мая в Одессе", - говорится в сообщении.

Двух иностранцев не пустили через границу в аэропорту "Борисполь" на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов.

"Речь идет о том, что непропущенные граждане Италии и Чехии неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине. В частности, гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на телеканале боевиков "Оплот TV"", - отмечается в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Украине с начала года значительно выросло количество нападений на журналистов. Уже зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ.

Напомним, что появились подробности гибели журналиста в Киеве.