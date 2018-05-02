Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели отозвать украинских представителей из координационных органов СНГ.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных сделок. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что Украине нечего делать в организации, чьи действия координируются страной-агрессором.

Напомним, у Климкина объяснили, почему Украина должна разорвать старый договор о дружбе с Россией.

Также глава государства призвал Кабмин прекратить участие в уставных органах СНГ и выступил за закрытие украинского представительства при соответствующих институтах в Минске.