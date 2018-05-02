В Одессе, где сегодня вспоминают четвертую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, начинается марш радикалов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". Около 500 радикалов с флагами собралось на марш в парке Шевченко у памятника украинскому поэту.

Фото: Страна.ua

У Дома профсоюзов участники митинга выпустили в небо черные воздушные шары в память о погибших. В то же время, сегодня в Одессе неизвестные осквернили памятник писателю Александру Пушкину.

Фото: Страна.ua

В 2014 году в городе столкнулись антимайдановцы и их оппоненты, поддерживающие новую власть. Кульминацией стал пожар в Доме профсоюзов, где сгорели заживо десятки "куликовцев" - одесских активистов, выступивших против майдана.

Дело это до сих пор не расследовано, хотя события происходили на глазах у всей Одессы. Следствие зашло в полный тупик, когда суд отпустил почти всех обвиняемых, среди которых превалировали "куликовцы" (хотя они больше всех и пострадали).

Ранее "Страна" сообщала о "празднике" ,"триумфе" и "дне святого крематория". Как радикалы в соцсетях радуются трагедии в Одессе.

Также в Одессе националисты избили парня, который нес цветы на Куликово поле.