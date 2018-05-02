Популярный актер Джеки Чан выгнал из дома свою внебрачную дочь Этту У Чжолинь за ее признание в нетрадиционной ориентации.

Произошло это после того, как дочь актера попыталась представить родителям свою избранницу - Энди Отом, сообщает DailyMail.

Фото: instagram.com/stolenmilktea

Недавно, дочь актера рассказала в YouTube о трудностях жизни без крыши над головой.

"Мы были бездомными и спали под мостом в течение месяца из-за родителей-гомофобов, - рассказывает Этта.

Она также обратилась к интернет-пользователям с просьбой помочь ей, поскольку на близких она не рассчитывает. Ее избранница добавила, что влюбленные уже успели побывать в полиции, обратиться в различные центры поддержки ЛГБТ-сообщества и в приюты для бездомных. Впрочем, приюты паре не подошли, ведь в них, по словам Энди, им придется жить порознь.

Напомним, дочь Джеки Чана объявила о своей сексуальной ориентации осенью 2017 года. Подругой дочери Джеки Чана оказалась канадская модель Энди Отом, которая, как и Этта, живет в Гонконге.

Как сообщала "Страна" год назад 18-летняя дочь знаменитого актера Джеки Чана Этта Нг оказалась в больнице после неудачной попытки суицида. Как утверждают источники, дочь актера уже не первый год пребывала в глубокой депрессии.

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