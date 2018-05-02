Апелляционный суд Киева отказал адвокатам Юрия Крысина в рассмотрении апелляционной жалобы на условный приговор их подзащитному по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в закрытом режиме.

Об этом сообщает "Укринформ".

Решение огласил судья Николай Ященко.

"Коллегия судей постановила отказать в ходатайстве защитника Гнатюк касательно проведения апелляционного рассмотрения в закрытом судебном режиме", - сообщил Ященко.

Ходатайство о рассмотрении апелляции в закрытом режиме заявила адвокат Крысина Татьяна Гнатюк сразу после начала судебного заседания.

Это ходатайство поддержал и сам Крысин.

Прокуроры, а также потерпевшая, мать погибшего журналиста Вячеслава Веремия Екатерина возражали против удовлетворения этого ходатайства.

В то же время суд удовлетворил ходатайство Крысина об отказе от государственного защитника.

Таким образом у Крысина пока один адвокат в этом процессе, с которым он заключил соответствующее соглашение.

Как сообщала "Страна", Шевченковский районный суд Киева арестовал Юрия Крысина на два месяца без возможности внесения залога по делу об убийстве журналиста Веремия.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софиевской площадью в Киеве. Кроме того, Крысин является фигурантом дела о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Это дело рассматривает Дарницкий райсуд Киева.