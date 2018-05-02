В Ереване (Армения) демонстранты открыли все дороги и улицы, которые перекрыли утром 2 мая. Об этом сообщает местное издание NEWS.am

"Демонстранты в 17:00 (по местному времени, 16.00 по киевскому времени - Прим.Ред.) открыли все улицы и дороги, перекрытые с раннего утра. Они сейчас движутся к Площади Республики. Дороги и улицы были открыты после призыва лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.

Отмечено, что он также призвал всех собраться в 19:00 на Площади Республики, где должен состояться очередной митинг.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Ереване с раннего утра 2 мая заблокировали основные дороги и подъезд к аэропорту "Звартноц".

С 13 апреля в Ереване продолжаются митинги. 23 апреля премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку, к исполнению обязанностей премьер-министра приступил первый вице-премьер Карен Карапетян. Позже в Армении одна из партий вышла из правящей коалиции, однако протесты оппозиции не прекратились. Позже парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром.

Как сообщала "Страна", сторонники Пашиняна захватили мэрию города, где стоит российская база.

Ранее Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов в парламент.