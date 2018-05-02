Сегодня, в Одессе вспоминают четвертую годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. В это время в Москве монумент городу-герою Одессе в Александровском саду также усеян цветами.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Этим монумент сегодня отличается от других. Люди постоянно подходят - кто-то просто задерживается напротив, фотографируя, кто-то молча оставляет цветы и уходит.

В Москве также прошло шествие в память о погибших одесситах.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", в Одессе националисты избили парня, который нес цветы на Куликово поле.

Также "Страна" писала о том, что происходит в Одессе на годовщину трагедии 2 мая в онлайн-репортаже.