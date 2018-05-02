"Мустафе стало хуже и он находится в больнице", - брат нардепа Найема
Нардепу Мустафе Найему, на которого напали чеченцы, стало хуже и он сегодня находится в больнице.
Об этом написал в своем Facebook брат нардепа Маси Найем, который транслирует онлайн-трансляцию заседания Шевченковского райсуда, где сегодня меру пресечения выбирают для Ахмеда Саитова.
Фото: facebook.com/MasiNayyem
Перед началом заседания брат нардепа рассказал, что тот сейчас чувствует себя не слишком хорошо, у него температура +38,5.
Вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, который нарушил правила дорожного движения. Тот позвал на помощь своих товарищей.
Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Трех нападающих удалось задержать, еще один успел выехать за границу.
У Найема диагностировали сломанную челюсть.
Ранее "Страна" сообщала, что в Шевченковском райсуде Киева пройдут заседания еще по двум чеченцам, избившим нардепа Найема.
Также учится в КПИ и не понимает по-украински. Чеченец Саитов рассказал о себе и заявил, что вообще не бил Найема.