Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует получение Украиной от Международного валютного фонда 1,9 млрд долларов в III квартале.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают "Украинские новости".

"Правительство добилось прогресса в пенсионной реформе, получило одобрение парламента в отношении бюджета на 2018 год в соответствии с программными целями и обновленным законопроектом о приватизации. Законодательство о создании независимого Антикоррупционного суда в настоящее время находится в парламенте и может быть рассмотрено парламентом в середине мая", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Fitch не знает, будет ли окончательная версия закона о суде соответствовать требованиям международных партнеров.

В своем базовом сценарии Fitch ожидает, что четвертый обзор будет завершен в III квартале 2018 года, что приведет к получению следующего транша, возможно, на сумму 1,9 млрд долларов.

Также отмечается, продолжение взаимодействия с МВФ и международными партнерами в течение избирательного периода 2019 года будет иметь важное значение для поддержания улучшений макроэкономической стабильности, отмены ограничений для проведения реформ и обеспечения доступа к внешнему рынку и официальному финансированию.

Как сообщала "Страна", НБУ перечислил в госбюджет первый транш прибыли за прошлый год.

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