Сегодня, 2 мая, в Шевченковском райсуде Киева рассмотрят избрание меры пресечения для трех чеченцев, вступивших в драку с Найемом в центре Киева. "Страна" следит за ходом заседания онлайн.

Судя по графику суда сейчас должны параллельно пройти слушания по второму и третьему фигурантам драки в районе Бессарабского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда Киева на странице в Facebook.

"Судебные заседания по рассмотрению ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и Темербулатова Умолта Руслановича - подозреваемых по ч.1 ст. 122, ч.2 ст.296 назначены на 17.00 и на 17.30", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Шевченківський-районний-суд-міста-Києва

Как сообщала "Страна", первый подозреваемый в избиении нардепа Мустафы Найема Ахмед Саитов рассказал, что нигде не работает и является студентом КПИ. Он не понимает по-украински и вообще Найема не бил.