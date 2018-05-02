Украинский перевозчик Bravo Airways начал чартерные рейсы из аэропорта "Черновцы" в турецкую Анталию.

Об этом передает ЦТС.

Всего в неделю будет выполняться пять рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Помимо Bravo Airways, в Анталью летают украинские авиакомпании МАУ и Yanair.

Аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм-эль-Шейх (Египет). "Черновцы" ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынском Blue Air.

Как известно, украинцы могут летать в Турцию по ID-картам.

Ранее "Страна" сообщала, что турецкая авиакомпания ввела годовые "проездные" из Украины до Стамбула.

Также стало известно, куда украинцы поедут отдыхать на майские праздники.