Bravo Airways запустила чартерные рейсы из Черновцов в Турцию
Украинский перевозчик Bravo Airways начал чартерные рейсы из аэропорта "Черновцы" в турецкую Анталию.
Об этом передает ЦТС.
Всего в неделю будет выполняться пять рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Помимо Bravo Airways, в Анталью летают украинские авиакомпании МАУ и Yanair.
Аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм-эль-Шейх (Египет). "Черновцы" ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынском Blue Air.
Как известно, украинцы могут летать в Турцию по ID-картам.
Ранее "Страна" сообщала, что турецкая авиакомпания ввела годовые "проездные" из Украины до Стамбула.
Также стало известно, куда украинцы поедут отдыхать на майские праздники.
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