Троих граждан США, находящихся в заключении в КНДР, перевезли из трудовых лагерей в отель на окраине Пхеньяна, сообщает "Ренхап".

Предполагается, что американцев перевезли в Пхеньян в начале апреля для передачи президенту США Дональду Трампу. Американцев корейского происхождения обвиняют в шпионаже или "враждебных действиях".

По данным агентства, КНДР обсуждает с США возможность возвращения троих американцев.

Ранее источник сообщил, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне. Часть его мероприятий может состояться на северокорейской стороне. СМИ писали, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе с Южной Кореей.

Ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын открывает ядерные объекты КНДР для инспекторов из США.

Также КНДР переведет часы, чтобы синхронизировать время с Южной Кореей.