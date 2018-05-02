Экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5% - до 709 млн долл., при этом импорт вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Экспорт товаров из Украины в Европейский Союз в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил 4,058 млрд долл.

Доля экспорта в страны ЕС в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%. Импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7% и составил 4,523 млрд долл.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-марте 2018 года сведен с дефицитом на уровне 1,691 млрд долл., что на 25,4% выше дефицита за январь-март 2017 года на уровне 1,3 млрд долл.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы стали потреблять больше импортной еды, особенно свинины.

Также Гройсман заявил, что разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее.