В Армении компания "Южно-Кавказская железная дорога" после согласования с министерством транспорта страны временно прекратила грузовые и пассажирские перевозки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Укриана" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Сообщается, что демонстранты заблокировали все транспортные пути.

"В сложившихся условиях невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров. Движение поездов остановлено также для безопасности демонстрантов, блокировавших железнодорожные пути", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтрансе Армении призвали сторонников оппозиции отказаться от действий по блокированию транспорта стратегического назначения.

Как сообщала "Страна", в Армении протестующие блокируют трассы и министерства.

Сторонники оппозиционного лидера Николы Пашиняна захватили мэрию города, где стоит российская база. Протестующие требуют, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.