В Армении остановились все железные дороги. Оппозиция блокирует пути
В Армении компания "Южно-Кавказская железная дорога" после согласования с министерством транспорта страны временно прекратила грузовые и пассажирские перевозки.
Об этом сообщает "Интерфакс-Укриана" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.
Сообщается, что демонстранты заблокировали все транспортные пути.
"В сложившихся условиях невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров. Движение поездов остановлено также для безопасности демонстрантов, блокировавших железнодорожные пути", - сообщает пресс-служба ведомства.
В Минтрансе Армении призвали сторонников оппозиции отказаться от действий по блокированию транспорта стратегического назначения.
Как сообщала "Страна", в Армении протестующие блокируют трассы и министерства.
Сторонники оппозиционного лидера Николы Пашиняна захватили мэрию города, где стоит российская база. Протестующие требуют, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.