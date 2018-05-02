Подозреваемый в избиении нардепа Мустафы Найема Ахмед Саитов не работает и является студентом КПИ.

Об этом стало известно на заседании Шевченковского суда Киева, который сегодня рассматривает избрание меры пресечения для трех чеченцев, вступивших в драку с Найемом в центре Киева.

Адвокат говорит, что арест может нарушить учебный процесс для Саитова, который родился в Украине.

Сам Саитов попросил говорить с ним на русском языке. На вопрос судьи Елены Мелешак Саитов ответил, что понимает только 10% украинского языка. Судья не против. От переводчика чеченец отказался.

Подозреваемый отмечает, что то, что говорит прокурор - приукрашено. Говорит, что на видео в итоге будет видно, что он не бил Найема. Также, по его словам он подошел к машине, хотел разнять Найема и своего товарища, а в итоге понял, что не хочет вмешиваться и отошел.

На вопрос судьи, как он относится к происходящему, говорит, что никто из них не хотел драки и он считает рукоприкладство неправильным. Также говорит, что просто сложилась "провокативная ситуация".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве избирают меру пресечения для чеченцев, избивших Найема. Онлайн-репортаж.

Также прокуратура потребует ареста чеченцев, избивших Найема.