В марте суммарный долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличился по сравнению с февралем почти на 2 млрд грн и составляет уже 42,7 млрд грн.

Об этом сообщает Minfin.com.ua со ссылкой на Госстат.

В марте населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд грн (81,4% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии – 3 млрд грн (111,9% начисленных за этот период сумм).

На конец марта 2018 года задолженность населения по оплате за поставку природного газа составляла 17,6 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 15,5 млрд грн, за содержание домов и сооружений, и придомовых территорий – 3,3 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 1,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд грн, за поставки электрической энергии – 4,2 млрд грн.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в марте 2018 года зафиксирован в Тернопольской (122,9% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Ривненской (101,3%) областях, самый низкий – в Луганской (51,8%).

Как сообщала "Страна", 8 из 10 районов Киева останутся без горячей воды до лета.

Мы писали, что президент Украины потратил на коммунальные услуги более 700 тысяч гривен.