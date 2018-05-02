Министр юстиции Павла Петренко подтвердил, что на майские праздники выезжал с семьей в Турцию, но виллу за 3000 евро там не снимал.

Об этом Петренко заявил на своей странице в Facebook.

Подробнее о том, как отдыхал Петренко, читайте в материале "Страны" "Маёвка в Турции. Министра юстиции засняли на видео в элитном турецком отеле".

"Остановились в гостинице Maxx Royal Kemer. Не снимал и не снимаю никаких вилл за 3000 евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого добавляю", – написал Петренко и приложил пример расчета стоимости отеля, где отдыхал.

Министр утверждает, что его декларация позволяет ему провести несколько дней отдыха вместе с родными в Турции. Он считает, что информацию об его отдыхе распространяют "глашатаи Партии регионов".

Фото: facebook.com

Пользователи сети при этом заметили, что даты в расчете стоимости проживания указаны на 20 и 24 мая, которые еще не наступили. На что Петренко ответил, что система не дает пример расчета "на сейчас", а стоимость номера, где он проживал - была такая же, то есть 773 евро.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что министр юстиции попал на камеру танцующим с девушками в турецком отеле стоимостью 3000 евро в сутки.

Также названа зарплата министра юстиции Петренко за март.