Украинская певица, победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко выступит в финале конкурса, который 12 мая пройдет в столице Португалии Лиссабоне.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Facebook

Руслана выступит в качестве приглашенного гостя. Также певица показала отрывок своей новой композиции, которую она планирует представить в Лиссабоне.

"А у нас репетиция, готовимся к выступлению в Лиссабоне 12 мая во время "Евровидения"! Как первая победительница от Украины я представляю страну неизменно неудержимо все это время, все 14 лет. Драйва больше! Мы сделаем премьеру новой песни, которую написал для меня Андрей Онискевич. Сейчас я на барабанах пытаюсь сыграть бит для моего известного трека "Танець з вовками", - отметила исполнительница.

Как сообщала "Страна", 1 мая в аэропорту Борисполь фанаты проводили MELOVIN'a на Евровидение - 2018.