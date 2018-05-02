Стартовая цена Одесского припортового завода для дальнейшей приватизации в этом году составила 54 млн долларов США, что в 10 раз ниже цены трехлетней давности.

Об этом заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook, отвечая на самые частые задаваемые вопросы.

Он рассказал, что после остановки все неработающие агрегаты готовятся к консервации и текущим ремонтам, и подчеркнул, что увольнения работников не планируются.

"Кроме производства удобрений, завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно, чтобы подготовиться и провести новый конкурс", — пояснил Щуриков.

"Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы выберем нового давальца и проведём текущие ремонты. Убытков при работе на давальческом договоре у ОПЗ быть не может независимо от стоимости газа или удобрений на рынке. Все коммерческие риски лежат на давальце. Завод получает деньги за переработку. За два месяца работы с ВЭК эта сумма превысила 140 миллионов гривен", — добавил замдиректора.

Он так сообщил, что от государства заводу прямой помощи нет. Однако приняты "так называемые заградительные пошлины на импортируемые группы товаров, к которым относится и продукция ОПЗ, что дает возможность хоть как–то конкурировать на внутреннем рынке".

Николай Щуриков рассказал и о ситуации с приватизацией ОПЗ. "Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки, нам не известно", — отметил он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Одесский припортовый завод остановил работу из-за отсутствия газа.

Также Одесский припортовый завод возобновил работу на давальческом газе спустя месяцы простоя.