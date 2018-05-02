Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник спрогнозировал "горячую стадию" развития событий на Донбассе.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Новая волна военной и террористической активности на Донбассе со стороны действующей в Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию", - заявил Пасечник.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли технику, которую готовили к параду 9 мая в Луганске и строящийся энергомост. В Киеве этот обстрел опровергали.

Как сообщала "Страна", в штабе АТО информацию про срыв парада назвали попыткой сепаратистов скомпрометировать ВСУ и списать на действия украинской армии собственные потери.

Напомним также, что командующий ООС на Донбассе Сергей Наев подчинил себе аваковскую Нацгвардию.