Сегодня Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения для трех чеченцев, вступивших в драку с нардепом Мустафой Найемом в центре Киева.

Будет несколько заседаний. Судья Елена Мелешак начнет заседание по Ахмеду Саитову.

Меру пресечения еще двум фигурантам инцидента будет избирать судья Татьяна Левицкая. Это касается Умала Темербулатова и Магомед-Салиха Саитова.

Напомним, что четвертый фигурант дела объявлен в розыск - известно, что в тот же день успел улететь из Украины в Азербайджан.

Прямая трансляция

17:08 По графику суда, сейчас должны параллельно начинаться слушания по второму и третьему фигурантам драки на Бессарабке.

При этом, всех их обслуживает один и тот же адвокат. Поэтому синхронно эти заседания проходить не будут.

16:55 Суд ушел в совещательную комнату.

16:44 Судья читает материалы дела вслух.

16:35 На вопрос судьи Саитов ответил, что понимает только 10% украинского языка. И то, что говорит прокурор - приукрашено. Говорит, что на видео в итоге будет видно, что он не бил Найема. Также, по его словам он подошёл к машине, хотел разнять Найема и своего товарища, а в итоге понял, что не хочет вмешиваться и отошёл.

На вопрос судьи, как он относится к происходящему, говорит, что никто из них не хотел драки и он считает рукоприкладство неправильным. Также говорит, что просто сложилась "провокативная ситуация".

16:31 Адвокат говорит, что арест может нарушить учебный процесс для Саитова. Саитов, по его словам, родился в Украине.

16:24 "Антон Геращенко разместил фото и персональные данные моего подзащитного", - адвокат считает, что это незаконно и также является давлением на подозреваемого.

16:20 По словам Доманского, постоянное упоминание в материалах следствия депутатского статуса Найема является давлением на суд и защиту.

16:18 Адвокат говорит, что очень трудно определить степень виновности его подзащитного без экспертизы видеозаписи.

16:12 На вопрос судьи, наносил ли этот человек телесные повреждения, прокурор сказал, что это пока следствием не установлено.

16:10 Судья удовлетворила ходатайство адвоката и разрешила выпустить обвиняемого из аквариума.

В основных рисках прокурор выделил то, что Саитов - гражданин другой страны и может там скрываться от правосудия. Также он сказал, что обвиняемый нигде не работает.

16:05 Саитов - студент КПИ. Попросил говорить в заседании на русском языке. Судья не против. От переводчика чеченец отказался.

16:02 Сторона защиты.

15:59 Адвокат обвиняемого Андрей Доманский росит выпустить подзащитного из клетки на время заседания.

15:50 Заседание по Ахмеду Саитову началось.