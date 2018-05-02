В Сумах 30 апреля на ул. Прокофьева неизвестные жестоко избили и ограбили полицейского. Инцидент произошел около 2.30 ночи возле дома № 24. Об этом сообщает сайт города Сум 0542.ua.

Установлено, что сотрудник полиции возвращался домой. Уже подходя к дому на него сзади напали трое и начали бить по голове. По предварительным данным, у полицейского перелом челюсти, носа и сотрясение мозга.

Нападавшие отобрали у него личные вещи: ключи от квартиры, машины, часы, сумку, телефон, кошелек и скрылись с места преступления.

Потерпевший смог самостоятельно добраться домой и набрать 102. По телефону он описал автомобиль, на котором, предварительно, перемещались преступники (за несколько минут до нападения он обратил внимание на авто, которое следовало за ним).

По предварительным данным, потерпевший - сотрудник подразделения киберполиции.

По описанию автомобиля, наряд патрульных остановил машину и задержал водителя, который в авто был сам. Задержанный - житель Сум 1989 г.р., ранее не судимый, официально нигде не работающий.

Личности двух других нападавших сейчас устанавливают. По данным пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, задержанному огласили подозрение по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Сегодня, 2 мая, прокурор направил ходатайство об избрании ему меры пресечения следственному судье Ковпаку райсуда г. Сум. Прокуратура просит взять его под стражу без возможности залога.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали мужчину, который год назад угнал маршрутку и подстрелил полицейского.

Напомним также, что в Сумах суд отпустил на все четыре стороны подозреваемого в убийстве бывшей жены и ее любовника.