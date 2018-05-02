Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку электронных деклараций семи человек за 2015-2017 годы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, в ближайшие 60 дней будут проверены декларации:

заместителя главы Нацполиции - начальника Департамента защиты экономики Игоря Купринца за 2015 год (исправленная) и за 2016 год (исправленная);

народного депутата VIII созыва Дениса Омельяновича за 2015 год (исправленная) и за 2016 год;

судьи Верховного суда Украины Александра Потыльчака за 2015 год (исправленная) и за 2016 год;

заместителя министра юстиции Дениса Чернышева за 2015 и 2016 годы;

заместителя главы Черноморского горсовета Одесской области Сергея Быченко за 2016 год;

депутата Хмельницкого облсовета Андрея Гордийчука за 2016 год (исправленная);

главы Черноморской горсовета Одесской области Валерия Хмельнюка за 2016 и 2017 годы.

Отмечается, что в Нацагентстве также было принято решение о продлении срока полной проверки деклараций на 30 дней, еще 28-ми субъектов декларирования.

Ранее "Страна" сообщала, что НАПК предупредило об ограничении доступа к реестру е-деклараций.

Также НАПК начнет проверку е-деклараций топ-чиновников после Пасхи.