Сегодня, 2 мая, на волне общенациональных протестов в Армении после того, как оппозиционного лидера Николу Пашиняна не избрали премьер-министром страны, его сторонники заняли помещение мэрии города Гюмри.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Протестующие требуют, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

Второй по величине город Армении Гюмри расположен примерно в 120 километрах от Еревана, в нем расположена российская военная база с 3000 военными.

Как сообщала "Страна", ранее Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов в парламент. "Все зависит от атмосферы. Мы не исключаем бойкота, но на сегодняшний момент у Республиканской партии Армении нет ни единого шанса остаться у власти", - отметил Пашинян.