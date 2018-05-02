Сегодня, 2 мая, в Шевченковском райсуде Киева состоится суд в деле о нападении на нардепа Мустафу Найема. Напомним, всего в атаке на нардепа участвовало 5 человек.

Как сообщает корреспондент "Страны", слушание начнется в 15.30. Прокуратура будет требовать дли подозреваемых взятия под стражу.

В Шевченковском суде в 15:30 судья Елена Мелешак начнет заседание по Ахмеду Саитову. Меру пресечения еще двум фигурантам инцидента будет избирать судья Татьяна Левицкая. Это касается Умала (в суде его прописывают как Умолта) Темербулатова и Магомед-Салиха Саитова.

Напомним, инцидент с избиением Найема случился в результате конфликтной ситуации на дороге. На перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком автомобиль нардепа подрезали люди на "Гелендвагене".

"Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, хамят и с гонором, не уступаю принципиально", - сообщил в день избиения сам Найем.

Перепалка закончилась дракой. Найему разбили челюсть, в больнице его прооперировали.

Участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехвата.

Как сообщала "Страна", прокуратура будет просить для троих обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также стало известно, что главному хулигану, избившему Найема, удалось улететь в Баку.