Сегодня, когда в Одессе чтят четвертую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, националисты в соцсетях вспоминают свой "триумф" и на полном серьезе заявляют о "празднике".

Глава ОУН Михаил Коханивский призвал сделать 2 мая государственным праздником. И то ли специально, то ли невольно написал в Facebook "я помню, я горжусь" - лозунг 9 мая в России.

Фото: facebook.com

А близкий к "Нацкорпусу" телеграм-канал "Консул" заявляет, что "помнит и празднует" гибель 48 антимайдановцев.

Фото: t.me/ACRains

Активист "Правого сектора" Алексей Бык, избивший журналиста Руслана Коцабу, назвал трагедию 2 мая "днем святого крематория" и присовокупил хештег #ГориГориЯсно.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на Куликово поле в Одессе несут цветы в память о погибших.

Также "Его покарал бог". В Одессе радикалы избили парня, который нес цветы на Куликово поле.