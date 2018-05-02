Специальное разрешение для въезда туристов по безвизу, которое хотят ввести в Европейском союзе, не вписывается в концепцию безвизового режима.

Об этом в комментарии InfoResist заявил украинский дипломат Богдан Яременко.

Он считает, что подобные меры Евросоюза можно расценивать по-разному, однако они точно не облегчат путешествия туристам.

"Это можно рассматривать как преграду, а можно как небольшую формальность. Это такой квази-визовый режим, это абсолютно понятно. Это как-то не вписывается в концепцию безвиза. ЕС реагирует фактически на внешние угрозы и да, мы попадаем в разряд тех, кто на себе почувствует это", — сказал он.

До этого послы стран ЕС поддержали введение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает необходимость получать специальные разрешения для въезда на территорию Европейского Союза. Так, всем туристам, в том числе и украинцам, пользующихся безвизовым режимом, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через интернет. Стоимость такого документа составит 7 евро.

Ранее "Страна" сообщала, что ажиотаж пропал. В Украине сократилось число путешествующих по безвизу.

Также украинцам обещают безвизовый режим с Колумбией.