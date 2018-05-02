Сегодня, 2 мая, в память о трагических событиях у Дома профсоюзов, которые произошли в 2014 году, жители и гости Одессы приносят цветы на Куликово поле.

Несмотря на кордоны правоохранителей и нацгвардейцев, которые охраняют территорию Соборной площади и Куликова поля, одного из сторонников "Антимайдана" избили оппоненты. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Пострадавшим оказался Михаил Ильин. Его "перехватили" радикально настроенные люди на Привокзальной площади. Парень говорит, что нес цветы на Куликово поле.

По его словам, на него напал глава радикальной группировки "Уличный фронт" Демьян Ганул. Тот в комментарии "Стране" уклончиво ответил, что Ильина "покарал бог".

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

В настоящий момент парень дает показания сотрудникам правоохранительных органов.

А тем временем одесский активист "Правого сектора" Сергей Стерненко, в которого вчера стреляли в Одессе и по слухам даже ранили, сегодня вышел вести стрим из-под дома профсоюзов, назвав происходящее там сейчас "пророссийским шабашем".

Его окружили люди, пришедшие почтить память погибших и требуют, чтобы Стерненко ушел.

Как сообщала "Страна", глава "Уличного фронта" Демьян Ганул, который пришел на Куликово поле "следить за порядком" рассказал "Стране", что его организация будет участвовать в марше националистов по Одессе в 18:00. На вопрос, пойдут ли они на Куликово поле, он не отрицал таких намерений, предложив "оставить их под вопросом".