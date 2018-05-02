Жители Европы, в том числе Украины сегодня ночью смогут наблюдать удивительное явление: мини-парад из шести планет.

Их лучше всего будет видно в 3 часа 3 мая на южном горизонте. Практически в одну линию выстроятся Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер и Спика, а также красноватый Антарес.

Начать наблюдение можно будет около полуночи в ночь со 2 на 3 мая, когда высоко поднимутся Юпитер и Спика. Последним появится красный Марс после 2:30.

Данное явление можно назвать только мини-парадом, так как всего по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо четыре планеты.

Также надо помнить, что бывают и "невидимые" парады планет. Просто потому, что на определенном удалении от Солнца Юпитер и Сатурн перестают быть различимыми невооруженным глазом, но все еще в состоянии выстраиваться в одну линию.

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