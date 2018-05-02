Прокуратура будет просить меру пресечения для напавших на народного депутата Украины Мустафу Найема в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, о такой мере будут ходатайствовать по отношению троих подозреваемых. Однако только суд может избрать любую меру пресечения для них.

Максимец также добавила, что пока неизвестно, когда состоятся заседания суда. Хотя дело уже направлено в Шевченковский суд столицы.

Не было и процедуры автораспределения дел, после которой становится известно, какой именно следственный судья будет рассматривать данные ходатайства.

Также Максимец подтвердила, что разыскиваемый Министерством внутренних дел Магомед-Амин Саитов по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 296 и части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины является четвертым подозреваемым по делу нападения на Найема.

Как сообщала "Страна" действия нападающих квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.