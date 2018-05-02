Одесский активист и экс-руководитель "Правого сектора" Сергей Стерненко, который вчера якобы получил пулю в шею, пришел сегодня вести стрим с Куликова поля, где проходят памятные мероприятия по случаю в четвертой годовщины трагедии у Дома Профсоюзов 2 мая в Одессе.

Присходящее на Куликовом поле сегодня Стерненко назвал "пророссийским шабашем".

На шее у него красуется небольшой пластырь - видимо, след вчерашнего огнестрельного ранения, о котором заявляла одесская полиция.

Напомним, утром понедельника, 1 мая злоумышленники напали на бывшего главу одесского местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко. Полиция начала уголовное дело по статье "Умышленное убийство". В полиции отмечают, что в результате оперативно-следственных действий задержаны два человека.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция опубликовала список запрещенных предметов на митингах в Одессе.