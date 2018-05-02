Обломки скал падали на дорогу. В Иране произошло сильное землетрясение. Фото
В Иране в результате землетрясения пострадали около 40 человек, магнитуда подземных толчков составила 5,2 балла.
Об этом сообщает местное агентство ISNA.
Землетрясение произошло в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны. В некоторых городах провинции перестала работать мобильная связь. Также были повреждены дома, особенно в селах.
Как рассказали медики, большинство пострадавших находятся в хорошем состоянии. Только двое пострадавших получили переломы и были переведены в операционную.
В экстренных службах отметили, что пока неизвестно о жертвах землетрясения.
Фото: isna.ir
Фото: isna.ir
Большинство людей в населенных пунктах не спали и вышли из своих домов во время землетрясения.
Как сообщили в экстренных службах, эпицентр землетрясения находился на глубине в 8 км. Также были эвакуированы семь сел.
По данным спасателей, землетрясение не коснулось подачи электричества в дома, а также телефонных коммуникаций.
Как сообщала "Страна", не менее 18 человек погибли в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.
Также "Страна" писала, что число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее перевалило за сотню и продолжает расти.