В Иране в результате землетрясения пострадали около 40 человек, магнитуда подземных толчков составила 5,2 балла.

Об этом сообщает местное агентство ISNA.

Землетрясение произошло в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны. В некоторых городах провинции перестала работать мобильная связь. Также были повреждены дома, особенно в селах.

Как рассказали медики, большинство пострадавших находятся в хорошем состоянии. Только двое пострадавших получили переломы и были переведены в операционную.

В экстренных службах отметили, что пока неизвестно о жертвах землетрясения.

Фото: isna.ir

Фото: isna.ir

Большинство людей в населенных пунктах не спали и вышли из своих домов во время землетрясения.

Как сообщили в экстренных службах, эпицентр землетрясения находился на глубине в 8 км. Также были эвакуированы семь сел.

По данным спасателей, землетрясение не коснулось подачи электричества в дома, а также телефонных коммуникаций.

Как сообщала "Страна", не менее 18 человек погибли в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.

Также "Страна" писала, что число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее перевалило за сотню и продолжает расти.