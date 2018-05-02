Сегодня - годовщина одесской трагедии, в которой заживо сгорели 48 человек.

"Страна" посмотрела, что в этот день пишут в соцсетях политики Украины. Как выяснилось, никого из них эта дата не тронула. Не прозвучало ни соболезнований, ни обещаний расследовать дело, ни каких-либо вообще комментариев.

Кто проигнорировал 2 мая

Так, на Facebook Петра Порошенко сегодня есть запись о том, что украинская армия заняла 29-е место в рейтинге Global Firepower.

Премьер Владимир Гройсман написал о перспективах украинской IT-отрасли.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко сегодня запостил фотографию себя с женой и пожелал украинцам мирного неба над головой, а вчера он отмечал день рождения тещи.

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак тоже промолчал сегодня – последняя запись на его странице сделана 30 апреля, в ней он поздравляет Украину с днем пограничника.

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко также молчит, а вчера она запостила видео с собой и написала, что партия победила на выборах в громадах, поэтому "больше ничто не поможет мафии остаться при власти".

Нардеп, приближенный к главе МВД, Антон Геращенко сегодня отметился в Facebook, но писал о расследовании избиения депутата Мустафы Найема.

Сам же министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня не написал ничего, а в последней своей записи от 30 апреля любовался тюльпанными полями в Голландии.

"Убийцы чувствуют себя хозяевами жизни"

Те депутаты, которые высказались о трагедии, представляют в основном парламентскую оппозицию.

Нардеп Евгений Мураев рассуждает о восстановлении справедливости: "Полиция, на службе у власти, как всегда равнодушно стоит в стороне, когда кого-то бьют, что-то жгут, рушат, заливают краской или цементом. Зато 2 мая в Одессе "общественный порядок" будут охранять более двух тысяч полицейских. "Предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию".

Расшатывание, надо полагать, состоит в том, что люди, на глазах у которых было совершено массовое убийство, выходят на улицы, чтобы сказать о своей трагедии и надежде на то, что убийцы будут наказаны. В то время как эти убийцы чувствуют себя хозяевами жизни и нагло расхаживают рядом. А некоторые из них даже красуются в парламенте.

Так не должно быть и не будет. После смены власти, совершившей и покрывающей большинство резонансных преступлений, справедливость будет восстановлена".

Нардеп Михаил Добкин считает, что судить причастных к трагедии 2 мая будут в одесском Доме профсоюзов: ""Уже очень скоро придёт время и одесский Дом Профсоюзов отремонтируют. Именно в нём будут судить, народным трибуналом, всех причастных и виновных. Ремонтировать одесский Дом Профсоюзов будем всей страной. Стройматериалы уже закупаются".

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик, некогда возглавлявший Одесскую область, считает, что "Одесса свое возьмет": "2-е мая 2014 в Одессе- это трагедия для всех нормальных людей. Траур. Сегодня какие-то люди собираются праздновать победу над Одессой. Разрешая такие вещи и гоняясь за бабушками с Георгиевскими ленточками, власть четко показывает чья она и кому она служит. За свою историю Одессу ещё никто не победил, даже если им так казалось. Одесса своё возьмёт. Ужас в том, что никто не вернёт погибших родным и близким. И это никак не исправить. Светлая память".

Нардеп Вадим Новинский считает, что призывы радикалов сделать 2 мая праздником, косвенно указывают на истинных виновников трагедии: "Некоторые отморозки из числа радикалов уже предлагают праздновать этот день как "День победы над Одессой". Думаю, это косвенный признак того, где стоит искать виновных в событиях 2 мая 2014 года. Но все эти националистические группировки находятся под надежным покровительством и опекой со стороны власти, а ворон ворону, как говорится..."