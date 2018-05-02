Среди множества одиночных видов спорта теннис занимает лидирующие позиции. Тут многое зависит от одного человека, поэтому прогнозировать события не сложно. Фанаты спорта и ставок в букмекерских конторах используют теннис как источник азартного развлечения и заработка, получая возможность делать ставки на разные события с заранее установленными параметрами. Можно воспользоваться как бесплатными прогнозами, так и собственными аналитическими знаниями.

Какие матчи часто прогнозируются?

За год проходит большое количество теннисных соревнований. Естественно, это не футбол, где каждые выходные в том или ином чемпионате проходит очередной тур с десятью матчами. Букмекеры обращают внимание только на известные турнирные состязания:

соревнования Большого Шлема (четыре крупные ежегодные турниры);

турниры ассоциаций WTA и ATP;

мировой тур Челленджер;

командные турниры.

Конторы обращают внимание на состязания при участии звезд первой величины. Такие турниры привлекают внимание фанатов не только возможностью посмотреть интересный матч, но и высокой вероятностью сделать правильную ставку.

Точный просчет ставок

Использование бесплатных прогнозов на Betzona – это оправданная затея, но не каждый знает, как аналитики формируют данные по каждому событию и сопоставляют все факторы, формируя итоговый прогноз.

Уровень турнира. Многие спортсмены делают ставку на престижные турниры и игнорируют более мелкие соревнования. Текущая форма теннисистов. Актуальная информация по состоянию каждого спортсмена есть у спортивных СМИ. Покрытие поля. Теннисисты используют разные методики и приёмы на разных видах покрытий. Тут рекомендуется анализировать статистику каждого спортсмена в зависимости от покрытия. Предыдущие личные встречи. Многие теннисисты часто играют между собой, и статистика их встреч позволит сделать общий прогноз.

Прогнозы на теннис являются специфичными благодаря индивидуальному подходу к анализу событий и прогнозированию. Это отличная альтернатива футболу и другим командным видам спорта, когда хочется попробовать что-то новое и необычное.

Все прогнозы предлагаются совершенно бесплатно с возможностью сделать свой выбор по ставке. Они добавляются регулярно с полным анализом конкретного события и предоставлением статистической информации для удобства сопоставления всех фактов. Также есть список букмекерских контор, где будут предложены оптимальные условия для совершения ставок.