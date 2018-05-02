Полиция объявила в розыск одного из участников нападения на депутата ВР от БПП Мустафу Найема - Магомеда-Амин Саитова.

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел в списке разыскиваемых лиц.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

На сайте отмечается, что Саитов с 1 мая скрывается от органов предварительного расследования и разыскивается Шевченковским районным управлением полиции Киева.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Напомним, что Магомед-Амин Саитов является одним из руководителем чеченской диаспоры в Украине, а также одним из владельцев компании BoomBox Promotions. После нападения и поднявшегося вокруг шума он вылетел в Азербайджан.

Ранее "Страна" сообщала о том, что 30 апреля неизвестные напали на депутата ВР Мустафу Найема в центре Киева.