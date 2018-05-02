Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сидней назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Об этом сообщает ВВС.

Сложности перевода возникли, когда Макрон говорил по-английски.

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", - сказал Макрон.

По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского.

Французское слово délicieux можно использовать для описания очень вкусной еды, но также его используют для обозначения чего-то очень хорошего, приятного, что может быть переведено как "восхитительный". Скорее всего поэтому в английской речи Макрон выбрал слово delicious (с англ. "вкусный"), у которого нет второго значения.

При этом, по мнению издания, английский язык Макрона считается образцовым, он без проблем выступил перед конгрессом США, уместно использовав языковые каламбуры и шутки.

Малкольм Тернбулл с супругой Люси Фото: Wikipedia/File Upload Bot (Magnus Manske)

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