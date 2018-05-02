Со 2 по 5 мая в Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период со 2 по 5 мая 2018 объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

2-5 мая на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайно высокая (V класса) пожарная опасность.

2 мая прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью +8...+13, днем +25...+30, по городу ночью +11...+13, днем +27...+29.

3-4 мая: Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, днем +25...+30.

Кроме того, 2-5 мая штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью 5 класса объявлено ​​в Киеве и Киевской области.

2-3 мая в районе Мироновки и Яготина будет наблюдаться высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что после пожара в бразильской высотке без вести пропали 45 человек.

Также мы сообщали, что в центре Днепра горела типография. Густой дым был виден за несколько километров.