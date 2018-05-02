Сегодня, 2 мая, в четвертую годовщину трагедии у Дома Профсоюзов, жители и гости Одессы чтят память погибших.

После проверки безопасности для людей были открыты доступ на Куликово поле и Соборную площадь.

туда сегодня несут цветы.

Как сообщает корреспондент "Страны", сейчас на Куликовом поле находится несколько десятков человек. Люди приходят, кладут цветы и уходят, устойчивого митинга нет.

С целью недопущения массовых беспорядков по периметру и по всей территории площади патрулируют полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Фото: facebook.com/maksim.voytenko

Фото: Страна.ua

Фото: facebook.com/maksim.voytenko

К стене у Дома профсоюзов подошли несколько участников организации "Уличный фронт". Они вступили в перепалку с людьми, которые пришли возлагать цветы. Те требуют, чтобы националисты ушли, передает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: facebook.com/maksim.voytenko

Глава "Уличного фронта" Демьян Ганул, который пришел на Куликово поле "следить за порядком" рассказал "Стране", что его организация будет участвовать в марше националистов по Одессе в 18:00. На вопрос, пойдут ли они на Куликово поле, он не отрицал таких намерений, предложив "оставить их под вопросом".

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Одессе на годовщину трагедии 2 мая.

Ранее "Страна" разбиралась, кто на самом деле спровоцировал бойню.