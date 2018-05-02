В Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО. В составе группы - фрегаты ВМС Испании, Турции и Германии.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

Отмечается, что флагман соединения – британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).

Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и несколько кораблей поменьше.

Британский ракетный эсминец проходит Босфор Фото: Yoruk Isik/Twitter

Фото: Yoruk Isik/Twitter

Фото: Yoruk Isik/Twitter

Фото: Yoruk Isik/Twitter

Фото: dumskaya.net

Напомним, в конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

Как сообщала "Страна", британские истребители летят на Черное море "бороться с возможностью агрессии".